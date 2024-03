¿Ted DiBiase Sr. quiere hacer más en la WWE?

Ted DiBiase Sr. anunció su retiro oficial de la lucha libre profesional en 1993. Sin embargo, si bien su vida como luchador quedó en el pasado, continuó haciendo apariciones ocasionales asumiendo roles no físicos como el de manager. En fechas tan distantes como 2010, cuando representó a su hijo, Ted DiBiase Jr., y 2021, cuando entró a la rivalidad de LA Knight y Cameron Grimes en torno al Campeonato del Millón de Dólares en NXT. Ahora, ¿querría hacer más en la WWE? De esto y mucho más habla en Everybody’s Got a Pod.

► Un comienzo y un fin

«Sabes qué, amaba la lucha libre. Amo la lucha libre apasionadamente, ha sido parte de toda mi vida. Pero todo tiene un comienzo, y todo tiene un final, y acabo de cumplir 70 años el pasado enero. Y espero, y a veces tengo que darme una patada en el trasero para levantarme e ir al gimnasio, y seguir moviéndome. Pero seguiré haciéndolo, y espero tener varios años más. Pero simplemente tuve mi tiempo. Estoy contento con lo que tuve. Y estoy… listo para seguir adelante, sí.»

► LA Knight vs. Cameron Grimes

«La única vez que regresé… la gente me critica, porque regresé y hice esa cosa con Cameron Grimes y LA Knight para NXT. Y recuerdo que cuando entramos allí, dijeron, ‘Okay, Sr. DiBiase, cuando hagamos esto, haremos un trato’. Y es como, ‘Así que cuando él te golpee, habrá un par de tipos detrás de ti, que te atraparán y te dejarán caer suavemente’. Y yo dije, ‘Oh, no lo harán’. Dije, ‘Lo voy a hacer como siempre lo he hecho, y espero que algunos de ustedes, muchachos, estén viendo y aprendan cómo hacerlo bien’. [risas] No dije muchachos.»

► Recibir golpes

«Le di con fuerza… Había pasado un tiempo [desde la última vez que recibí un golpe]. Pero puedes estar seguro de que probé el ring antes de recibir el golpe. En otras palabras, me paré en el centro de ese ring. Si – un buen ring de lucha libre, si te paras en el medio del ring, tiene un poco de rebote. No mucho, pero un poco. Suficiente para marcar la diferencia. Y esa pequeña diferencia marca la diferencia entre ese pequeño cambio y golpear la madera o el suelo de hormigón duro.»

► Los antiguos cuadriláteros

«Por eso siempre recibía mis golpes en las esquinas. Era más suave. En el centro del ring, era como, sin ceder. Un poco más de flexibilidad en las esquinas.»