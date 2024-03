El fundador de la PFL, Donn Davis, fue preguntado recientemente por la megaestrella de la UFC Conor McGregor.

«The Notorious» ha hablado mucho de sus frustraciones a la hora de reservar su esperado regreso a la UFC. Por el momento, a McGregor sólo le quedan dos combates por cumplir de su contrato. Una vez que los supere, será libre de explorar otras opciones si lo desea.

Por ahora, sin embargo, su esperada pelea con Michael Chandler sigue siendo difícil de alcanzar.

► Ahora tenemos el capital para hacer cualquier cosa» – Donn Davis

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Donn Davis fue preguntado sobre la situación actual de Conor McGregor. Mientras que el jefe de la PFL evitó expresar abiertamente su interés en contratar a «The Notorious», dejó claro que la PFL tiene lo que se necesita para trabajar con grandes estrellas en un escenario enorme.

«Bueno, no dirigiéndome a Conor per say, sólo dirigiéndome a cualquier luchador, ya sabes, ya sea Jon Jones, Conor McGregor, cualquiera», dijo Davis. «El mercado entiende que ahora tenemos el capital para hacer cualquier cosa, cualquier cosa. El mercado entiende que nuestro deseo de pensar diferente, es ilimitado, y el mercado entiende que nuestros socios quieren montar las peleas más grandes del mundo más allá de cualquier cosa que se haya hecho.»

Davis dejó claro que la PFL lo está haciendo muy bien con su actual plantilla y sus recursos. Sin embargo, también sugirió que la incipiente promoción de MMA es una puerta abierta a las estrellas interesadas en unirse más adelante.

«No necesitamos nada que no tengamos para celebrar los combates más importantes, con los luchadores más importantes, en el escenario más importante», afirmó Davis. «Así que cualquiera que esté interesado, siempre que esté disponible, estamos listos, y somos los más creativos, y los más agresivos y somos los más interesados, por lo que se aplica en todos los ámbitos».