Belal Muhammad y la «mentira» de Dana White

El aspirante al título del peso wélter Belal Muhammad no se cree las afirmaciones de Dana White sobre los oponentes que Leon Edwards ha aceptado para el pago por evento UFC 300 del próximo mes.

Muhammad, que lleva 10 combates invicto, se ha postulado desde hace tiempo como el próximo rival del campeón del peso wélter, pero recientemente ha recibido un duro golpe en su carrera hacia el oro.

En una rueda de prensa celebrada a principios de mes, White se refirió a la posibilidad de que Edwards fuera incluido en el UFC 300 del 13 de abril, elogiando a «Rocky» por aceptar a tres oponentes diferentes para el trascendental evento.

A pesar del lugar que ocupa Muhammad en la contienda y de su disposición a pelear, un informe afirmó sorprendentemente que los nombres ofrecidos eran Shavkat Rakhmonov, Islam Makhachev y Khamzat Chimaev.

Aunque algunos han sugerido que la revelación perjudica aún más las posibilidades de Muhammad, el aspirante número 2 ni siquiera cree que sea cierto…

► Muhammad desmiente la afirmación de White sobre la promoción de Edwards en UFC 300

Durante su aparición en el programa MMA Today de SiriusXM con Andreas Hale y Alan Jouban, Muhammad fue preguntado por su ausencia en el trío de nombres supuestamente ofrecidos y aceptados por Edwards para UFC 300.

Muhammad atribuyó las declaraciones de White a un esfuerzo por promocionar a un campeón que no consigue darse bombo a sí mismo, teorizando que era improbable que a Rakhmonov y Chimaev se les hubiera ofrecido realmente el combate.

«Si voy a ser sincero, no me trago eso de que le ofrecimos tres combates«, dijo Muhammad. «Sé que se lo ofrecieron a Islam y sé que Islam lo rechazó. Pero no me creo que se lo ofrecieran a Shavkat porque estaba lesionado, y no me creo que se lo ofrecieran a Khamzat porque no llegaba al peso.

«Así que, para mí, creo que fue más para darle bombo a Leon. Leon no sale en las redes sociales, no hace entrevistas, no se promociona a sí mismo. Por lo tanto, es como, Dana White es un promotor. Él tiene que promover a este tipo y ser como, ‘¡Este tipo es un asesino! ¡Dijo que sí a todas las peleas! Pero si realmente lo querían a 300, sabían que podrían haberme llamado y yo habría dicho que sí«, continuó Muhammad.

«Eso sólo me dice que no le querían realmente en 300 o que Leon es un tipo difícil de tratar. Para mí, todo eso fue sólo para darle bombo a Leon y hacer que pareciera que es una atracción mayor de lo que realmente es.»