Por lo que sabemos en Súper Luchas, WWE no está planeando una futura lucha entre Roman Reigns y Steve Austin. Pero si así fuera, Booker T cree que no es una buena idea. Mientras hablaba recientemente en su podcast, The Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama explicaba por qué. Considera que con la edad, las lesiones, en resumen, el presente actual de «Stone Cold», no tiene sentido que entre al encordado para verse las caras con el Campeón Indiscutible. Y, personalmente, estoy totalmente de acuerdo.

► Booker T opina de Reigns vs. Austin

“No creo que eso funcione. Para Steve Austin levantarse del sofá a la edad que tiene ahora es bastante difícil. Entrar al ring con Roman no sería una buena idea”.

Pero, de nuevo, si la compañía lo buscara, una manera de armar ese combate sería que el también Hall of Famer ganara el Royal Rumble 2023. Y acerca de ello el antaño King Booker tiene también una opinión. En este caso, tampoco cree que sea una buena idea meterlo en este encuentro porque no lo ganaría.

“Creo que el papel de Steve podría ser un poco más grande, ya sabes, luego de estar en el Rumble porque todos sabemos a dónde nos lleva el Rumble. No creo que queramos poner a Steve Austin en un combate como ese sabiendo a dónde conducirá, donde lo echarán porque no lo va a ganar”.