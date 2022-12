¿The Rock ganaría a Roman Reigns? Booker T opina

Un reciente y extenso informe de Dave Meltzer adelababa que The Rock podría luchar en el Royal Rumble 2023. Esa sería una buena manera de que se hiciera oficial su combate con Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible en WrestleMania 39. Nadie podría negarle esa oportunidad si gana la lucha de 30 hombres. Por otro lado, si es otro luchador el que lo hace, tendría que ver cómo se las arregla con él para conseguirlo. De momento, todo está en el aire, pero cada vez parece más posible que La Roca esté de vuelta en los rings de WWE.

► ¿The Rock ganaría a Roman Reigns?

Y en un episodio reciente de su podcast, The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore, Booker T comparte sus pensamientos sobre si The Rock debería vencer a Roman Reigns.

“No lo sé. Podría ser una de esas cosas como cuando yo gané el título en Reality of Wrestling y simplemente lo dejé en el ring. Solo tenía que mostrarlo. Podría ser uno de esos tipos de acuerdos”.

El antaño King Booker –recientemente decía que su King’s Court fue subestimada– también comenta sobre cuánto podría durar el reinado del «Jefe Tribal»:

“El reinado puede durar tanto como pueda. No hay límite de tiempo para ello. Perderlo demasiado pronto, hay un límite de tiempo para eso”.

Y además estuvo explicando por qué la compañía debe proteger al samoano:

“Roman no es el tipo de persona que quieres tener para construir todo de nuevo. Roman no es el Joe promedio habitual que hace esto. Siento que, como promotor, tienes que proteger a ese tipo”.

¿Esáis de acuerdo con Booker T?