Kayla Harrison: No lo hago por dinero

Kayla Harrison, dos veces campeona de la PFL, ha respondido a la oferta de combate de la titular de Bellator, Cris Cyborg, recordando cuáles son sus prioridades.

Durante una reciente entrevista con Marc Raimondi de ESPN MMA, Harrison fue preguntada por su respuesta a las demandas de Cyborg.

«Me encantaría que eso ocurriera. Ella sabe que me encantaría que eso sucediera», dijo Harrison. «Definitivamente me encantaría pelear con Cyborg, con Rolls Royce o sin Rolls Royce. No hago esto por el dinero, no lo hago por los coches de lujo. En realidad me encanta lo que hago… Significa mucho para mí»

«Quiero decir, no me importa (el reparto de la bolsa). No lo hago por dinero. Obviamente, Ali me mataría. Tengo que cuidar de mi familia. Eso lo tiene que resolver mi equipo de representantes«, añadió Harrison. «Sólo soy un luchador, no hago números».

Desde el ascenso al estrellato de Harrison en las artes marciales mixtas y sus frecuentes exhibiciones dominantes dentro de la SmartCage de la PFL, un posible enfrentamiento con Cyborg ha estado sobre la mesa. Y cuando Harrison se aventuró en la agencia libre tras la temporada 2021, parecía que su fichaje por Bellator convertiría el enfrentamiento en una posibilidad real.

Con la PFL finalmente igualando la oferta de Bellator, Harrison se quedó en busca de un tercer campeonato en la promoción. Pero a pesar de permanecer bajo diferentes banderas, eso no ha impedido que ambas mujeres intercambien insultos en las redes sociales y durante las entrevistas, manteniendo firmemente viva la intriga detrás de un posible enfrentamiento.