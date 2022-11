En enero de 2023, Nick Aldis abandonará la NWA a no ser que su relación con Billy Corgan cambie drásticamente hasta entonces. Es pronto para saber qué seguirá después para el veterano luchador pero seguro que le estarán esperando muchas ofertas. No cabe duda de que es muy respetado en la lucha libre profesional y que tiene mucho talento para los encordados. Además tuvo una gran carrera en su todavía compañía. No obstante, Booker T cree que sus mejores años quedaron atrás y que los malgastó en la misma, como explica en The Hall of Fame.

► Booker T opina de Nick Aldis

«Sí, ya pasó su mejor momento… Realmente perdió mucho tiempo tratando de hacer que eso funcionara. Nick Aldis fue uno de los primeros muchachos que recuerdo tener algún tipo de reconocimiento en esa compañía cuando comenzó, y parecía que quería ser el tipo que usara ese Campeonato NWA que trajo esa marca NWA de nuevo al frente de lucha libre profesional».

El antaño King Booker habló también sobre la dificultad de traer de vuelta a la National Wrestling Alliance:

“Sabes qué, no vi un combate de Nick Aldis en la NWA. Te lo diré ahora mismo, así que no me sentaré aquí y diré que vi mucho o algo por el estilo. Pero tratar de recuperar esa marca es casi imposible. Quiero decir, la NWA es una reliquia de lo que era la lucha libre profesional en ese entonces”.

Y sobre cuáles cree que son los problemas de esta organización:

«Oh, ya nadie quiere ver la lucha libre así, en un pequeño estudio como ese donde no hay gente, donde están están haciendo las entrevistas después de los combates como hacían antes, ya sabes, Ole y los días de Arn Anderson en Minnesota. Nadie quiere ver eso. No quiero decir nada en contra de esos tipos ni nada por el estilo, pero si no cambias con los tiempos, los tiempos correrán y simplemente te dejarán. Y te estás preguntando qué diablos está pasando. Así que creo que ese es el problema. Y eso, y sólo eso».

¿Qué os parecen las palabras de Booker T sobre Nick Aldis?