Booker T: «A los fans de AEW no les importa que los luchadores se lesionen»

Curiosamente, desde que WWE decidió recuperar a Booker T como figura televisiva regular, ejerciendo de comentarista de NXT, el ex-WCW afila su lengua cada vez que habla de AEW.

Y siguiendo el discurso de otros veteranos de la industria, Booker T defendió el pasado julio la filosofía del «menos es más» en la lucha libre, cual dardo hacia el estilo practicado por muchos talentos de AEW, que, según algunos, provoca tantas lesiones allí.

Y ante los micrófonos de la última entrega del podcast ‘The Hall of Fame’, Booker T va más allá en su señalamiento a AEW, apuntando contra los seguidores de la empresa.

«A los fans de AEW, tío, no les importan esos tipos en el ring. No les importa que esos tipos trabajen. Para ellos no son más que juguetes, videojuegos. No se preocupan por esos tipos cuando están en el ring. Si no salen ahí fuera y pueden gritar el cántico de ‘This Is Awesome’ [‘Esto Es Genial’], no les importa un comino que esos tipos salgan ahí fuera y se lesionen. De verdad que no».