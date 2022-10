Booker T: «No creo que CM Punk quiera volver a WWE»

Recientemente, Dave Meltzer informó que Tony Khan está intentando comprar los casi dos años que le restan de contrato a CM Punk con AEW, para así despedirlo, y hacerlo firmar una cláusula de no competencia que le impida luchar en WWE hasta agosto de 2023.

Esto ha generado especulación, pues si bien se dice que una persona cercana a Triple H y con influencia de decisión, no querría que Punk regresara a WWE, hay otros reportes que indican que Hunter estaría dispuesto a que Punk volviera a la empresa, pues «sabe que los negocios son negocios» y estaría dispuesto a hacer todo para tener el mayor éxito posible.

► Booker T no cree que CM Punk vaya a regresar a WWE

«Siempre hay una posibilidad, ya sabes… Pero, no creo que sea una gran posibilidad, ni nada por el estilo. No creo que haya muchas posibilidades de que veamos a CM Punk de regreso en WWE. Además, no creo que CM Punk quiera volver a WWE.

«Quiero decir: CM Punk ha dejado perfectamente claro desde que apareció en AEW, cómo se siente y todo lo que piensa acerca de WWE y todo lo que involucra a la empresa y lo que hay en ella. No creo que ese sentimiento negativo hacia WWE vaya a cambiar, ni nada por el estilo.

«Vemos la agitación, el remolino que hay en AEW en este momento, y todo eso, cada parte de ese huracán, es porque CM Punk está rodeado allí con ese problema. Sí, la gente puede decir lo que quiera, que fue ‘Hangman’ Adam Page quien empezó todo el problema con esa promo, pero, ya saben… ¡Son como unos niños pequeños!

«¿Saben a qué me refiero? A que parece que dicen: ‘Bueno, él me golpeó primero, así que voy a golpear’. Esa una cosa por ese estilo. Y creo que ya hemos dejado eso atrás en WWE. Entonces, desde un punto de vista comercial, no… No veo a CM Punk de vuelta en WWE. Esa es solamente mi opinión. Podría estar equivocado, pero no veo que eso vaya a pasar».