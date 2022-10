Luchas anunciadas para el próximo AEW Dynamite

Con un buen número de campeonatos disponibles, es lógico que AEW recurra a estos a la hora de armar sus shows, permitiéndole de paso no tener que emplear demasiada narrativa. En las últimas semanas, la casa Élite ha hecho bastante uso de ellos, programando episodios de Dynamite y Rampage cuales nuevas ediciones de Battle of the Belts.

Y esperen lo mismo para el siguiente Dynamite, donde habrá un combate con el Campeonato Mundial AEW de telón de fondo. Jon Moxley enfrentará a Lee Moriarty, y si este sale vencedor, obtendrá una oportunidad titular. Moriarty regresa a un episodio de Dynamite después de más de medio año, y ahora como rudo miembro de The Firm.

Pero también habrá cabida para el Campeonato de Atlántico, que en este caso será defendido directamente por Orange Cassidy ante Rey Fénix y Luchasaurus. Nueva Triple Amenaza en el camino de Cassidy, quien salió de victorioso la semana pasada en Rampage contra Rush y Preston «10» Vance.

Del plano femenil, Jade Cargill pondrá en juego su Campeonato TBS que ostenta ya durante nueve meses. Enfrente, una Marina Shafir que tuvo oportunidad previa en el episodio de Rampage del pasado 22 de abril.

Sin olvidar el que quizás ejerza de estelar: una defensa del Campeonato Mundial ROH con retador sorpresa. Los seguidores hacen quinielas sobre posibles candidatos a enfrentar a un Chris Jericho empeñado en derribar el legado de la compañía del honor, que ha dejado ya por el camino a Bandido, Bryan Danielson y Dalton Castle.

Mientras, ya sin cetros de por medio, Jay Lethal y Darby Allin disputarán revancha de su primer choque del pasado día 5.

► Noche de oros en Baltimore

La entrega de Dynamite del próximo día 2 de noviembre discurrirá al amparo de la Chesapeake Arena de Baltimore (Maryland), y así luce su cartel provisional.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW : Jon Moxley (c) vs. Lee Moriarty

: Jon Moxley (c) vs. Lee Moriarty CAMPEONATO TBS : Jade Cargill (c) vs. Marina Shafir

: Jade Cargill (c) vs. Marina Shafir CAMPEONATO DEL ATLÁNTICO AEW : Orange Cassidy (c) vs. Rey Fénix vs. Luchasaurus

: Orange Cassidy (c) vs. Rey Fénix vs. Luchasaurus CAMPEONATO MUNDIAL ROH : Chris Jericho vs. ?

: Chris Jericho vs. ? Jay Lethal vs. Darby Allin