«CM Punk acabará demandando a AEW»: Dutch Mantell

“Él (CM Punk) es muy consciente de lo que implica demandar a alguien y si ve a Tony Khan sentado allí, por supuesto que obtuvo más dinero que Vince [McMahon], su padre [Shahid Khan], supongo. Pero no creo que él [Punk] dude en demandar porque ahora está un poco enojado con él porque no se puso de su lado y puede demandarlo de todos modos, incluso si no se puso de su lado”. Dutch Mantell decía en septiembre que CM Punk va a demandar a AEW tras la controversia en All Out 2022.

► «CM Punk acabará demandando a AEW»

Mes y medio después, el mánager luchístico no ha cambiado de opinión, como señala en SmackTalk.

“Aquí está CM Punk, ha estado en el negocio de la lucha libre… es un poco, tiene ese lado sombrío de todos modos. Está buscando el borde, está buscando la pendiente, y ahora ve a Tony Khan, mil millones de dólares, vale más de mil millones de dólares… Y está pensando que esta compra del contrato puede no ser suficiente.

«Creo que todavía va a terminar en una demanda. Sigo creyendo eso, pueden hablar todo lo que quieran. Y él puede decir lo que sea y reclamar esto y esto. Eso es lo que AEW no quiere. No quieren reducirlo a una demanda”.

Cabe mencionarse que más allá de estas declaraciones de Mantell no hemos tenido ninguna información que insinúe si quiera que Punk va a emprender medidas legales contra la compañía Khan. De momento, continúa recuperándose de su última lesión y suspendido. Se está hablado mucho de que podría no volver, de que están buscando rescindirle el contrato, pero nada acerca de que esté considerando demandar. De todas maneras, seguiremos viendo cómo evoluciona su situación en lo que resta de 2022.

