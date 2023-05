¿Bobby Fish volvería a AEW? “Vivo mi mejor vida”

“Solo diré esto, estoy feliz de ver a mis muchachos en el trabajo. Estos son y siempre han sido amigos míos legítimos y cercanos. Creo que es por eso que Undisputed Era funcionó de la manera que lo hizo en NXT porque lo que había no era una invención. Éramos cuatro tipos que, ya sabes, estaban unidos. Lo que veías en la pantalla eran cuatro tipos que se apoyaban mutuamente y eso era comercializable. Era real. Estoy feliz de ver a dos de mis mejores amigos en el trabajo y siendo capaces de mantener a sus familias. […]”.

> ¿Bobby Fish volvería a AEW?

Arriba leemos recientes declaraciones de Bobby Fish sobre la llegada de Roderick Strong a AEW. En otra entrevista, con Haus of Wrestling, el veterano luchador hablaba de la posibilidad de que él volviera a la compañía para finalmente reunir a todos los ex Undisputed Era, algo de lo que se viene hablando desde que empezaran a irse todos de WWE.

“No sé. Tengo a mi esposa. Tengo a mis hijas. Tengo mi perro. Ese es mi día a día. La lucha libre es literalmente, es un trabajo. Todavía lo amo. Es pagar las cuentas y simplemente estoy viviendo mi vida, y me atrevo a decir mi mejor vida. Me casé en julio.

“El trabajo que se debe realizar en una casa nunca termina, por lo que siempre lo estamos implementando. Esos son proyectos de fin de semana. Estoy viviendo mi mejor vida. Si eso vuelve o no, ya sabes, el tiempo lo dirá”.

¿Te gustaría que Bobby Fish volviera a AEW?