Bobby Fish, feliz viendo a Roderick Strong a AEW

Roderick Strong ha sido el último de la facción Undisputed Era de WWE en unirse a AEW. Lamentablemente, la reunión no va a ser posible en estos momentos puesto que Bobby Fish no está en la compañía. Además de que Kyle O’Reilly lleva ausente varios meses debido a problemas de salud. Así que el único al que ha podido juntarse el recién llegado es Adam Cole, a quien está ayudando durante su rivalidad con la Jericho Appreciation Society. De todas maneras, un trío suena de maravilla. Y quién sabe lo que puede pasar en el futuro.

> Bobby Fish, feliz por sus chicos

Mientras tanto, en Inside The Ropes, The Infamous asegura estar feliz viendo a sus chicos trabajando juntos como All Elite:

“Solo diré esto, estoy feliz de ver a mis muchachos en el trabajo. Estos son y siempre han sido amigos míos legítimos y cercanos. Creo que es por eso que Undisputed Era funcionó de la manera que lo hizo en NXT porque lo que había no era una invención. Éramos cuatro tipos que, ya sabes, estaban unidos. Lo que veías en la pantalla eran cuatro tipos que se apoyaban mutuamente y eso era comercializable. Era real. Estoy feliz de ver a dos de mis mejores amigos en el trabajo y siendo capaces de mantener a sus familias. Esto es algo de la vida real. Lo hacemos en este mundo ficticio de lucha libre profesional, pero aquí hay personas reales con vidas reales, niños reales, hogares reales, perros reales, facturas reales”.

¿Qué te parece la llegada de Roderick Strong a AEW?