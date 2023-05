Walker: “Si venzo a Smith quiero revancha con Hill”

Johnny Walker siente que una gran victoria sobre el ex retador al título de UFC Anthony Smith este sábado podría preparar una revancha con el campeón de 205 libras Jamahal Hill a continuación.

Walker perdió ante Hill en un evento principal de UFC en febrero de 2022, pero desde entonces ha anotado nocauts consecutivos en el primer asalto sobre Ion Cutelaba y Paul Craig para ponerse en la mezcla por una oportunidad por el título. Con Magomed Ankalaev y Jiri Prochazka todavía esperando entre bastidores por una oportunidad contra Hill, Walker espera superarlos a ambos con un final contundente en UFC Charlotte .

“Es un excelente peleador, un oponente de alto nivel, por lo que una victoria sobre alguien de ese nivel mostrará cuán listo estoy para acercarme al cinturón. Mi objetivo es convertirme en campeón, por lo que una victoria sobre Anthony mostrará en qué nivel estoy.

“Estoy trabajando muy duro, hombre. Estoy siendo muy profesional con mi carrera. Súper concentrado. Con esta victoria, dependiendo de mi desempeño, quiero mi revancha con Jamahal. Jamahal ocupaba el puesto número 5 cuando tuvo la oportunidad de luchar por el cinturón, así que no tiene por qué ser diferente para mí. Creo que a todos les gustaría ver esta revancha porque sería una pelea”.

Dijo que perder ante Hill hace 15 meses le enseñó una lección importante sobre un aspecto del juego al que no había prestado mucha atención de antemano.

“Aprendí mucho sobre la defensa, que pelear no es solo atacar. Se trata de aprender el momento adecuado para atacar, para bloquear los golpes. Cuando tu oponente te golpea y bloqueas todo, eso no significa que está ganando la pelea, significa que estás esperando el momento adecuado para contraatacar. He trabajado mucho en mi defensa, mis contraataques, manteniendo la barbilla baja y las manos en alto. Yo era todo ataque, entrar y pelear. Pelear no es pelear. He evolucionado mucho en este aspecto de la defensa y la estrategia”.

Walker vs. Smith originalmente estaba programado para encabezar UFC Charlotte, pero fue degradado al puesto principal después de que la compañía movió a Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida al evento principal. Al final, dijo Walker, cambiar a una pelea de 15 minutos no hará ninguna diferencia.