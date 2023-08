Bobby Fish sobre CM Punk: «No puedes ser un matón si no puedes pelear»

CM Punk ha vuelto a acaparar titulares debido a un enfrentamiento tenso detrás del escenario con Jack Perry, que ha dejado a los fanáticos y a la comunidad de lucha libre bastante intrigados con lo que pueda suceder con el polémico luchador de Chicago..

Según múltiples informes provenientes de fuentes cercanas al evento, la confrontación entre Punk y Perry tuvo lugar poco después de que Perry hiciera un comentario en su combate contra HOOK, haciendo referencia a un incidente previo entre él y Punk relacionado con el uso de un «vidrio real» en la lucha.

Este comentario aparentemente avivó las llamas de una rivalidad que ya estaba en marcha. Los informes indican que la confrontación rápidamente escaló en una interacción física, aunque eventualmente las aguas se calmaron lo suficiente como para que Punk saliera al escenario y participara en su muy esperado combate contra Samoa Joe.

El veterano luchador Bobby Fish, quien previamente desafió a Punk después del evento AEW All Out en 2022, compartió su opinión sobre el último altercado en su popular podcast «Undisputed».

«Dije mi punto de vista en una ocasión, hace bastante tiempo, y no recibí más que críticas por ello. Para mí, todo se reduce a esto: si estás buscando pelear con cualquiera, no tienes que ir muy lejos si yo estoy cerca, y estuve allí durante un año. Estaría dispuesto a darle al hombre lo que busca.

«Sin embargo, a mi edad, y me atrevo a decir, a su edad, ¿es realmente apropiado para dos adultos resolver las cosas así? Probablemente no. Pero él está ahí fuera, intentando enfrentarse al chico de Dylan McKay (el personaje interpretado por Luke Perry en 90210). Eso lo pone en una especie de papel de matón, pero aquí está la cuestión: no puedes ser un matón si no puedes respaldarlo. Y eso es lo que es. Esto es lucha libre profesional, y en este ámbito puedes hacer lo que quieras«, expresó Fish.