No tiene color la consideración que Impact Wrestling guarda hacia su división femenil (Knockouts) y el manejo que hace de ella respecto a WWE y AEW, los dos gigantes de la escena estadounidense.

Esto se hace patente una vez más hoy, cuando Impact anuncia como gran gancho promocional para IMPACT 1000, especial por dicho número de episodios televisivos que se emitirá el 14 de septiembre, el regreso al ring de Awesome Kong y Gail Kim, probablemente las dos más grandes gladiadoras que hayan trabajado para la compañía. Según el anuncio, Kong y Kim harán dupla contra dos rivales aún por revelar.

Kong, quien compitió bajo los focos de Impact entre 2007 y 2010, para regresar en 2015 y permanecer hasta 2016 (bajo ambas etapas fue despedida por problemas tras bambalinas), conquistó dos veces el Campeonato Knockouts y una vez el Campeonato de Parejas Knockouts (junto a Ayako Hamada). Su último combate hasta el momento se dio en el episodio de AEW Dark del 7 de enero de 2020, derrotando a Skyler Moore.

Mientras, Kim fue la primera Campeona Knockouts y ostenta el récord de mayor número de reinados, con siete. Precisamente durante su primera etapa en Impact, Kim protagonizó con Awesome Kong una de las rivalidades más recordadas de la historia de la empresa para la que trabaja como productora desde 2019, al anunciar su retiro tras perder ante Tessa Blanchard en la edición de Rebellion de dicho año.

Este IMPACT 1000, como dijimos, podrá verse el jueves 14 de septiembre vía AXS TV y se grabará el sábado 9 de septiembre desde el Westchester County Center de White Plains (New York, EEUU). Además de las implicaciones de Awesome Kong y Gail Kim, presenta el siguiente cartel provisional.

BREAKING: @AlexShelley313 will defend the IMPACT World Championship against @TheTreyMiguel at #IMPACT1000 on September 9 at the Westchester County Center in White Plains, NY!



Get tickets HERE: https://t.co/IQZ1hLHODZ pic.twitter.com/lIbrG8Lgqr