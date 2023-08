«¡Imbéciles!»: Eric Bischoff a WWE por LA Knight

Para confirmar el fantástico momentum en el que se encuentra, así como que WWE lo está empujando después de varias semanas de los fanáticos pidiéndolo, LA Knight ganó la batalla real de SummerSlam. Dos días después, en el Raw de esta semana, dio inicio a una rivalidad con The Miz, lo cual puede ser tremendamente beneficioso para él. Veremos qué le depara el resto de 2023 y si consigue asentarse como una Superstar de primer nivel.

Pero de momento Eric Bischoff lo toma como ejemplo para darle un consejo a Tony Khan. Durante un reciente episodio de su podcast, 83 Weeks, The King of Controversy urge al presidente de AEW a aprender de la creatividad del McMahon Empire. También apunta que el mismo no debería apresurarse con el luchador pues si, por ejemplo, ganara el título mundial en un futuro cercano, desde ahí solo podría ir hacia abajo.

«¿Y después de eso? Hacia abajo, eso es a dónde iría a parar. Permítanle crecer en ese rol, algo similar a lo que están haciendo con Cody. Están obligando a la audiencia a exigirlo, por eso se llama ‘hacer que alguien destaque’, ¡imbéciles!».

«Quiero decir, eso es creatividad de internet, por eso la creatividad de internet no funciona, porque estás reaccionando a lo que quiere y dice internet. ¿Tony Khan, estás escuchando? Por eso no debes prestar atención a lo que dice internet y debes seguir lo que funciona. Te disciplinas a ti mismo, tienes un plan y te mantienes en ese camino».

Bischoff hace referencia a que la habitual crítica a Khan de que siempre da a los fanáticos de AEW lo que quieren ver.

TOMORROW NIGHT on a huge #AEWDynamite LIVE from Columbus, OH at 8/7c on @tbsnetwork!

– @Youngbucks v #TheHardys

– @therealRVD v @boy_myth_legend for the FTW Title!

– #JerichoAppreciationSociety Mandatory Meeting

& much more!

🎟️ https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/XkMrxbz0dk

— All Elite Wrestling (@AEW) August 8, 2023