Ya sea en AEW o en ROH puedes ver a Lexy Nair entrevistando a los talentos entre bastidores, siempre en un segundo plano. Ese ese de alguna manera el rol de los equipos de transmisión, quedarse a un lado mientras los luchadores y luchadoras se llevan toda la atención. Dicho esto, últimamente sí estamos hablando más de lo habitual sobre ella, cuando ella misma hablaba sobre su trabajo con Dalton Castle afirmando que este ilumina su mundo, o cuando Athena contaba cómo fue la Minion Graduation.

► Billie Starkz resalta a Lexy Nair

Una curiosa graduación de la que también fue parte Billie Starkz y es ella ahora la que habla de Lexy Nair. Lo hace para reivindicarla frente al mundo de la lucha libre para que todos le den más crédito de que está recibiendo en la actualidad mientras habla con In The Weeds.

«Ella es un amor de persona. Siento que Lexy no recibe suficiente reconocimiento porque trabaja durísimo en estos shows de ROH. Literalmente tiene que entrevistar a todo el talento después de cada combate. Conseguir que un luchador venga a hablar contigo después de un combate es una de las cosas más difíciles de hacer. Lexy lo hace todas las semanas. Amo a Lexy porque es simplemente un amor de persona y será amable con cualquiera, pero aún así será malvada conmigo de vez en cuando, y me encanta».

En la misma entrevista, la joven luchadora revela que ha intentado que Aliens Exist de Blink-182 sea su canción de entrada.

«Honestamente, he estado proponiéndolo y todos dicen: ‘esta es una gran idea’ pero no puedo conseguir a Blink. Siento que la música ayuda tanto a la lucha libre, especialmente cuando nunca has visto a una persona. Si tienes una música de entrada impactante, me emociono antes de que salgas«.