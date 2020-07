Big Swole tiene 5 años como luchadora profesional, y antes de llegar a AEW, estuvo en varias ocasiones en WWE desde el 2016 hasta el 2018 realizando tryouts, e incluso compitiendo en el Mae Young Classic 2018 como Aerial Monroe, en donde fue derrotada por la puertorriqueña-mexicana Zeuxis en la primera ronda. Pero no solamente por eso estuvo en el vestidor de WWE, sino que su esposo es Cedric Alexander, actualmente en Raw. Sus tryouts no llegaron a buen puerto, a finales de agosto del año pasado debutó en AEW en el PPV AEW All Out 2019, firmando a tiempo completo en diciembre.

► Big Swole bromeó con Brock Lesnar para animarlo

Recientemente, Big Swole estuvo como invitada en el podcast AEW Unrestrictred y allí contó una historia que nadie vio venir. Una vez, en el vestidor, le dijo a Brock Lesnar que podía patearle al trasero. Estas fueron sus palabras:

"Todo el día estoy haciendo payasadas con personas que conozco y cosas como esas. Un día, vi a Brock Lesnar, y cada vez que él camina por el pasillo, todos los extras son están como: 'Hola, caballero'. 'Hola, señor'. Actuando como si tuvieran un calzón chino, todos estirados y cosas así. Y yo solamente estoy pensando: 'Él es simplemente una persona normal, dejen de molestar a este hombre'.

"Y ya cuando la última persona lo acabó de molestar y de decirle muchas gracias y todo eso, yo fui caminando hacia donde estaba él y le dije: 'Oye, Brock, ¿verdad?' Y él me contesta: 'Sí'. Y yo le digo: 'Solamente quiero hacerte saber que puedo darte una paliza'.

"Wow, el hecho de que tuve las pelotas para decirle eso... porque realmente solo quería hacer que se riera, porque obviamente estaba molesto porque la gente lo paraba a cada rato, y él me responde: 'Eso es gracioso, ¿cómo te llamas?' 'Soy Ariel', le dije. A lo que me dijo: 'Está bien, lo recordaré y puedes patear mi trasero otra vez'. Ahí yo le dije: 'Puedo patearte al trasero'. Y me dijo: 'Okay, okay' y se fue".

_____________________________________

