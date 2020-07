Recientemente, el otrora TJ Perkins en WWE, ahora conocido simplemente como TJP en el mundo independiente de la lucha libre, ha causado controversia en sus redes sociales, al comentar que nunca ha luchado con alguien que le haya hecho mejorar su calidad luchística, pues en las dos décadas de su carrera, nunca ha estado en el ring con alguien superior a él a nivel técnico.

► ¿Es realmente tan bueno TJ Perkins?

La controversia empezó cuando Cheeseburger, luchador de ROH, le pidió a sus colegas dar el "primer nombre" con el que alguna vez lucharon y que fue tan bueno que le hizo abrir los ojos a ese luchador y decir "sé muy poco de lucha libre":

Sadly no one for me. And I’ll be honest, I have spent 22 years waiting/wanting for that to not be the case. — 🇺🇸 TJ Perkins 🇵🇭 (@MegaTJP) July 25, 2020

— Amigos luchadores: ¿Quién fue el primer nombre con el que luchaste que era tan bueno que te diste cuenta de cuán poco realmente sabías y te ayudó a mejorar tu juego?

— Tristemente, para mí ninguno. Y seré honesto: he gastado 22 años esperando por alguien y queriendo que ese no fuera el caso.

I wish that were the case. I’m always looked to as the quarterback and ppl ask me for notes after. Believe me I would much rather it be the other way around. I get sick of having to answer my own questions. — 🇺🇸 TJ Perkins 🇵🇭 (@MegaTJP) July 25, 2020

— Te he visto luchar, probablemente deberías de haber aprendido de algunos de ellos.

— Desearía que se fuera el caso. Siempre me han considerado el mariscal de campo y la gente me pide notas después. Créeme, preferiría que fuera al revés. Me canso de tener que responder mis propias preguntas.

Never said I didn’t learn anything from anyone. I pick up stuff all the time, from anyone..rookies, elders. Ive just never been in with anyone that ended up being beyond me. I honestly wish I was, because I don’t think I’m better than anyone. But I’m always made to be quarterback — 🇺🇸 TJ Perkins 🇵🇭 (@MegaTJP) July 25, 2020

— Eso es realmente cool, hombre. Es increíble que a pesar de todas las leyendas con las que has estado en el ring, nunca hayas tenido nada que aprender de ellas. En una nota aparte, ¿naciste así de estúpido o solamente tienes daño cerebral?

— Nunca dije que no he aprendido nada de nadie. Yo tomo cosas todo el tiempo, de cualquiera, desde novatos hasta veteranos. Simplemente nunca he estado luchando con alguien que terminó estando más allá de mi nivel. Sinceramente desearía haber estado en esa posición, porque no creo que sea mejor que nadie. Pero siempre estoy hecho para ser un mariscal de campo.

