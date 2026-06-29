Big E revela cómo CM Punk salvó su carrera en WWE

Big E reveló un episodio desconocido de su carrera que bien podría haber tenido un final muy diferente. En una entrevista con Chris Van Vliet en el programa Insight, el ex Campeón WWE y miembro retirado de The New Day recordó cómo, en los primeros años de su carrera en el roster principal, CM Punk intervino entre bambalinas para darle una oportunidad que nadie más le estaba dando, y que según él mismo, le salvó el empleo.

► “Estaba en caída libre y no estaba haciendo nada”

Big E situó el episodio en 2013 o 2014, en un momento en que su papel como guardaespaldas de AJ Lee había llegado a su fin y no tenía ningún rol asignado en televisión. La dinámica de la época para ciertos talentos —ser enviados a grabar SmackDown sin aparecer en Raw— era una señal clara de que la empresa no tenía planes para ellos, y Big E lo sabía perfectamente:

“Punk es también alguien que salvó mi carrera. En 2014, antes de mi primer reinado con el Campeonato Intercontinental, en 2013 o 2014, estaba en caída libre. En ese momento había un puñado de talentos que solo iban a SmackDown, y solo trabajaban en Superstars o Main Event, pero no eran realmente un factor. Así que, justo antes de que Punk pidiera trabajar conmigo, yo no estaba en nada ninguna semana. Había terminado con AJ en ese momento, siendo su guardaespaldas, y revisaba el lineup cada semana. No estaba haciendo absolutamente nada, y empezaba a preocuparme por mi posición aquí.”

► Punk nunca se lo dijo directamente: se enteró por AJ Lee

Lo que hace aún más significativo el gesto de Punk es que nunca lo reconoció abiertamente ante Big E. Fue la propia AJ Lee quien le reveló que Punk había pedido trabajar con él, y solo cuando Big E fue a agradecérselo, el “Mejor del Mundo” respondió con una frase que el retirado luchador no ha olvidado:

“Fui reservado para SmackDown, y sabía lo que eso significaba. Sabía quiénes eran los chicos que eran solo de SmackDown. Significaba: ‘Oye, no tenemos nada para ti, y básicamente te vamos a sacar de aquí pronto, ya sea de regreso al desarrollo o fuera del todo’. Y pensé: ‘Hombre, esto no está bien’. Pero ese mismo día fue el día en que me enteré por AJ Lee que Punk lo había hecho, pero él nunca me lo dijo. Cuando me acerqué a él más tarde para agradecérselo, todo lo que dijo fue algo como: ‘Las personas con talento merecen una oportunidad’. Y eso significó mucho, hombre.”

Big E añadió que en aquel momento ni siquiera era amigo cercano de Punk, lo que hace que el gesto cobre todavía más peso. La lucha que Punk gestionó para que Big E apareciera en SmackDown resultó ser el punto de inflexión que lo mantuvo en la empresa el tiempo suficiente para desarrollar la personalidad que lo llevó a conquistar el Campeonato Intercontinental y, posteriormente, el Campeonato WWE en 2021. La carrera de Big E llegó a su fin de forma abrupta en marzo de 2022, cuando sufrió una fractura en las vértebras C1 y C6 del cuello durante un episodio de SmackDown, lesión que, como informamos en SuperLuchas, lo llevó a anunciar su retiro oficial en febrero de 2026 tras recibir la recomendación de varios especialistas en columna vertebral de no volver a competir.