Bianca Belair: «El 2022 fue un gran año. Que siga así el 2023»

Recientemente, ESPN reveló en su sitio web que Bianca Belair fue seleccionada con un porcentaje del 89 por ciento como la mejor luchadora del año 2022. Marc Raimondo justificó así la elección:

«Ha sido una increíble evolución para Belair. Pasar de ser una gran atleta en desarrollo, de ser un prospecto de luchadora a ser alguien que perdió el título en segundos en SummerSlam 2021, y terminar siendo una piedra angular de la división femenil de WWE. Esa etiqueta se puede elevar aún más ahora. Podría decirse que Belair fue la mejor luchadora del mundo en 2022, y eso que la competencia estuvo empinada.

«Pero, la elección tampoco se trata solamente por su largo reinado como Campeona Raw. Belair se enfrentó a todas sus retadoras y las superó como si estuviera de vuelta en la pista de la Universidad de Tennessee. Su combate contra Becky Lynch fue uno de los aspectos más destacados de un cartel muy lleno que presentó WrestleMania 38, y siguieron así con una revancha en SummerSlam 2022. «.

I’ve been seeing a lot of 2022 year accolades!

2021 what a year.

2022 an even better year.

2023 keep that same energy.

THANK YOU to my fans and ALL of my competitors🙏🏾 Preciate y’all!!!!https://t.co/c1At1grMh4 pic.twitter.com/1S9bJakWqy

— Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) December 29, 2022