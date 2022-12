Big E está orgulloso de Bianca Belair

Bianca Belair ha tenido un gran año, ya que ganó el combate de la Cámara de Eliminación Femenil, destronó a Becky Lynch en WrestleMania 38, salió airosa en su rivalidad contra Bayley y Damage CTRL, y fue parte del equipo ganador en Survivor Series: WarGames. En su corta carrera en el elenco principal ha logrado el éxito como pocas en la división, si sumamos también las victorias en Royal Rumble y WrestleMania 37 el año pasado.

► Big E elogió a Bianca Belair, Bobby Lashley y The Street Profits

El ex campeón WWE, Big E, comentó recientemente sobre el éxito de otras superestrellas de raza negra en la compañía, destacano a la actual campeona Raw, Bianca Belair. Durante una entrevista reciente con These Urban Times, Big E elogió a Bianca Belair y afirmó que lo está haciendo todo bien, llamándola una de las «estrellas más grandes» de la industria. También elogió a otras estrellas como The Street Profits y Bobby Lashley, quienes también han triunfado en la compañía.

«Estoy muy orgullosa de la cantidad de talento de raza negra en todos los ámbitos. Miras a una de las estrellas más grandes de nuestra industria, esa es Bianca Belair. Ella ha estado arrasando, no solo en el ring, pero fuera de eso. Solo con ver la forma en que las niñas de todos los orígenes y colores, la forma en que se conectan con ella es genial».

«Su esposo Montez Ford, su socio Angelo Dawkins, y Bobby Lashley obviamente. No sé de qué está hecho este hombre, pero creo que está envejeciendo al revés«.

Big E podría bien sumarse a este selecto grupo de Superestrellas de raza negra que han triunfado en WWE, junto con sus compañeros de The New Day, aunque lamentablemente para el ex Campeón WWE su impulso se vio detenido por una mala programación durante su tiempo como campeón, sumado a su reciente lesión en su cuello que lo ha mantenido fuera de acción por varios meses.