Comienza una nueva rivalidad entre Bianca Belair y Alexa Bliss después de que la segunda se ganara recientemente una oportunidad por el Campeonato Femenil Raw que tiene en sus manos la primera. Viendo quienes son las dos luchadoras la historia puede ser interesante de por sí pero además cuenta con el añadido de que la contendiente está volviendo a endemoniarse. La semana pasada casi ataca con el Sister Abigal a su compañera/oponente cuando le dio un abrazo. Y finalmente anoche, durante Monday Night Raw, la golpeó con un florero.

► Bianca Belair tras el ataque de Alexa Bliss

La «EST of WWE» buscará venganza tan pronto como el lunes próximo pero antes nos detenemos un momento en cómo quedó justamente la campeona después del incidente, ya que una vez terminado el programa mostraron cómo fue atendida por el personal médico, lo cual no pudo verse en televisión. Obviamente, Bianca Belair tuvo que ser acompañada a la enfermería para ser evaluada. El video no cuenta demasiado pero sí nos permite dar un vistazo más a esta trama que las dos guerreras están contando actualmente en la marca roja.

Ni la campeona ni la contendiente se pronunciaron todavía después de lo ocurrido pero Alexa Bliss sí que compartió una publicación de una fan en redes sociales que se fijó en un curioso detalle: cuando Bianca Belair se estaba doliendo en el suelo, detrás de ella se pudo ver a la muñeca Lilly:

La rivalidad apenas está comenzando y sin duda las dos luchadoras tienen el talento como para crear algo grande. Veremos si es así. Y si Alexa Bliss es quien destrona a Bianca Belair.