Bronson Reed acaba de convertirse en el último luchador despedido de WWE por Vince McMahon y recuperado por Triple H. El que fuera Campeón de Norteamérica en NXT hizo su retorno a la compañía anoche durante Monday Night Raw para ayudar a The Miz a vencer a Dexter Lumis en una lucha de escaleras por una gran cantidad de dinero. De primeras fue extraño ver esta alianza pues el samoano era alguien muy diferente cuando trabajaba en la marca amarilla. Pero trabajar con el «Awesome» siempre es una decisión inteligente (hasta que te traiciona).

Pero quizá Bronson Reed no le de oportunidad a The Miz de que eso suceda puesto que parece que su buena relación no va a durar mucho. Después del combate, el que fuera Campeón WWE dio una entrevista a Byron Saxton en la que se jactó de su triunfo así como de su nuevo mejor amigo, de quien dijo que es un honor tenerlo de vuelta en WWE porque es todo poder, brutalidad, instinto asesino… Entonces, Reed le tendió la mano y Miz pensó que era para chocarla, pero entonces se la apretó fuerte, lo atrajo hacia sí, y le pidió su dinero de malas maneras:

EXCLUSIVE: @mikethemiz gives his thanks to returning Superstar #BronsonReed for helping him defeat @DexterWWE in the high-stakes Ladder Match as Reed takes his cut for his involvement.#WWERaw pic.twitter.com/r5qsrbgrSs

— WWE (@WWE) December 20, 2022