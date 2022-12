Finn Bálor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio están teniendo un muy buen final de 2022. La facción está más fuerte que nunca y pensando en Royal Rumble 2023 todos ellos van a contar con la ventaja de poder ayudarse unos a otros en la lucha de 30 hombres para conseguir un combate titular en WrestleMania 39. Pero sin adelantarnos tanto, vamos al Monday Night Raw de anoche, donde les fue bien pero no tanto. Bálor y Priest perdieron ante The Street Profits y Ripley derrotó a Akira Tozawa.

No fue la mejor de las noches para los rudos pero aún así después de programa estaban de muy buen ánimo, como vemos a continuación en Raw Talk, donde las cuatro Superestrellas estuvieron festejando su buen momento aprovechando la Navidad, cada uno con su gorrito de color violeta acorde a la facción. Ni siquiera permitieron a Byron Saxton que hablara de su derrota ante los Profits.

Priest: «¡Otra vez! Hiciste lo mismo la semana pasada, esa negatividad. Vamos hacia el último Raw del año con una nota positiva. Hablemos de la buena noche de Rhea Ripley. Hablemos del buen año que ha tenido The Judgment Day. Hablemos del ascenso del Judgment Day».

Bálor: «Hablemos de la temporada de vacaciones y de nuestra nueva camiseta. ¿Te gusta, Byron? (El entrevistador dice que sí). Sé que sí, pero saca tus ojos de ella».

Saxton quiso saber si podía tener su camiseta, o un gorrito, pero se lo denegaron para luego abandonar la entrevista y seguir celebrando la Navidad por su cuenta.

