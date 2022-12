A Akira Tozawa le está yendo de maravilla y al mismo tiempo no tanto. El luchador japonés está teniendo la oportunidad de volver a su personaje anterior, lo cual no siempre sucede en WWE, a veces prefieren «dejar morir» a una Superestrella sin permitirle intentar darle la vuelta a su situación, aunque sin dejar atrás la comedia, algo que quizá no le vendría mal, así como trabajando de cerca con The Street Profits. Y mientras tanto perdió sus últimos dos combates; el más reciente, anoche en Monday Night Raw ante Rhea Ripley.

► Akira Tozawa perdió ante Rhea Ripley

Siempre suena interesante una lucha intergénero pero nunca lo acaba siendo, en la compañía McMahon, porque no terminan de pisar el acelerador. En el programa de la marca roja vimos que Tozawa nunca atacó de verdad a Ripley. Y, personalmente, es mejor no hacer este tipo de combates si no van a serlo realmente. Es como cuando AJ Styles y la misma Rhea Ripley están cara a cara en el encordado y él no la ataca. ¿Por qué? Pero dejemos eso a un lado para continuar con la lucha que el japonés y la australiana tuvieron en televisión.

Porque una vez terminada, Akira Tozawa tuvo que ser llevado al vestuario por los Street Profits y estaba sin palabras. Bueno, en realidad, solo pudo decir cuatro: «¡We want the smoke!», que es el eslogan de sus compañeros, indicando que si bien estaba destrozado aún quiere seguir luchando contra The Judgment Day. Ninguno de los tres dijo mucho, aunque los que fueran Campeones de Parejas Raw, SmackDown o NXT adelantaron que no van a permitir que les roben la alegría de la Navidad y que segurián con el ánimo arriba.