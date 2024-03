Becky Lynch: «Pensé que mi carrera había acabado»

«(…) Becky y yo nos conocimos hace más de 20 años en Vancouver en un evento llamado SuperGirls. Comenzamos nuestras carreras en la lucha libre al mismo tiempo (…)». Eso contaba no hace mucho Natalya mientras hablaba de la posibilidad de escribir un libro como Becky Lynch. No cabe duda de que también sería tremendamente genial descubrir sus memorias.

► Becky Lynch recuerda a Jim Neidhart

También es interesante que recordemos las palabras de «The Man» sobre retirarse cuando tenía 19 años: «Dejé la lucha libre cuando apenas tenía 19 años. Ya había sido el evento principal en el Korakuen Hall en Japón y había luchado por toda Europa, Japón y Canadá. Y a esa edad, sentí que era hora de abandonar mi sueño y ser realista, conseguir un trabajo más convencional».

Porque en realidad ni aquel evento, ni ese breve adiós a la lucha libre, ni claro la impresionante carrera que tiene, habrían sido posibles si de todo hubiera terminado a la edad de 16 años cuando dio un mal golpe a Jim Neidhart (padre de Nattie) durante un entrenamiento. Parece exagerado pero eso pensó ella.

«Íbamos todos a atacarlo al principio del combate, justo antes de que salieran los buenos. Yo simplemente le di una patada en la rodilla. Justo en la forma en que la pierna no debería doblarse. Él me empujó, ‘¡No se patea a la gente así!’ Yo estaba como, ‘Dios mío, eso es todo, ya terminé. Mi carrera en la lucha libre ha terminado. Casi envié a Jim Neidhart al hospital’.

Nos podemos imaginar al veterano reprendiendo a la novata y entender cómo se sintió ella en aquel momento.

«Estaba tan asustada. Me mantuve alejada de él durante todo el combate. Después, se calmó y fue muy amable. Era un papá, tenía tres niñas, era muy dulce y amable, y me enseñó a patear. Fue genial. Esa fue mi primera gran oportunidad», recuerda Becky en Last Meal.