Paul Heyman: «No sé por qué The Rock hace eso»

Los fanáticos de la WWE han puesto su atención sobre la manera en que The Rock hace el «número uno» de The Bloodline.

Como vemos en cada ocasión, «The Final Boss» parece estar haciendo una «L».

► Paul Heyman bromea con The Rock

¿Acaso puede tener algún significado que todavía no se conozca? Probablemente, no. Ahora, ¿qué piensa de ello Paul Heyman?

«No sé, y ciertamente mi sugerencia sería que esa es una gran pregunta para hacerle a The Rock, y estoy seguro de que estaría feliz de responderla. Pero es una conspiración. Y solo porque sea una teoría conspirativa no significa que no haya una conspiración detrás de ella. Así que mi padre siempre me enseñó, ‘Solo porque seas paranoico no significa que todo el mundo no esté en tu contra’, así que estoy seguro de que hay algo en ello. Y mi sugerencia sería preguntarle al jefe final, preguntarle a The Rock.»

Por ahora, The Rock no ha tenido la ocasión de explicarse. Pero, de existir algo detrás, ¿qué sentido podría tener el gesto?

En su última aparición en WWE, The Rock dio una brutal paliza a Cody Rhodes de cara a su lucha de parejas en WrestleMania 40.

Aunque también hay quienes especulan con que podría darse próximamente un mano a mano entre ellos.

Tendremos que esperar a ver qué sucede a continuación. Mientras, si quieres saber más sobre «The Great One»: