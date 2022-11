Becky Lynch interpretará a Cyndi Lauper en ‘Young Rock’

El Universo WWE vuelve a echar de menos a Becky Lynch, luego de su ausencia de los rings por maternidad. Esta vez, la irlandesa se encuentra de baja por una dislocación de hombro sufrida durante su último combate, contra Bianca Belair en SummerSlam 2022.

Como más reciente actualización, Fightful informó que McMahonlandia espera tener de vuelta a Lynch antes de que concluya 2022.

«[…] Tras sufrir su lesión en WWE SummerSlam, la esperanza de WWE era que Becky Lynch pudiera evitar la cirugía y regresara en unos meses con rehabilitación. Becky Lynch estuvo tras bastidores durante Raw el lunes pasado, pero a principios de septiembre nos dijeron que sus médicos y fisioterapeutas habían pensado que pasarían al menos un par de meses antes de que pudiera acercarse a un ring. No hay un calendario definitivo para su regreso. «Los creativos de WWE con los que hablamos dijeron que tenían la esperanza de tener a Becky Lynch de regreso para fin de año, pero eso no estaba garantizado, y eran más optimistas con la esperanza de que no se sometiera a una cirugía».

► Becks just want to have fun

Y tal vez los seguidores de Lynch vean a la gladiadora antes de tiempo, aunque eso sí, no sobre los rings. Scott Fishman de TV Insider sugirió la primicia en Twitter, confirmada por Mike Johnson de PWInsider poco después.

«Becky Lynch de WWE, bajo su nombre real de Rebecca Quinn, interpretará a la estrella del rock Cyndi Lauper en el estreno de la tercera temporada de ‘Young Rock‘. «El argumento del primer episodio trata de una fiesta que Lauper organiza en torno a WrestleMania I. Hulk Hogan, Mr. T, Vince McMahon, Lou Albano y Liberace también aparecerán en el episodio, que se desarrolla en 1985. Cuando se estaba desarrollando, Lauper estaba listada como un posible personaje recurrente, así que quizás no sea la única aparición de Lynch en la serie […]»

La serie Young Rock estrena su tercera temporada este viernes a las 8:30 PM EST en NBC, con un capítulo titulado ‘The People Need You’ que como se expone, tendrá a Lynch en su reparto. Recordemos que «Big Time Becks» no es ajena a las producciones audiovisuales. Protagonizó The Marine 6: Close Quarters (2018) junto a Shawn Michaels y The Miz, participó en otra serie, Billions (2020), y prestó su voz para Rumble (2021).