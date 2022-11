Con permiso de Nikki Cross, que se lanzó sobre todas las demás luchadoras del combate desde lo alto de la estructura metálica con un crossbody, Becky Lynch realizó el movimiento más peligroso del encuentro femenil WarGames cuando se lanzó con un legdrop también desde lo más arriba posible sobre Dakota Kai e IYO SKY, que estaban sobre una mesa, para obtener la victoria para su equipo. Una gran manera de finalizar un buen choque de guerreras en el que además, hablando de «Big Time Becks», la irlandesa estaba haciendo su retorno a los encordados.

► Becky Lynch y su miedo previo a WarGames

Dicho esto, mientras hablaba con los medios después del evento premium, Becky Lynch dio a conocer que estaba aterraza por realizar ese movimiento. Y no es para menos, un millón de cosas podrían haber salido mal. Pero finalmente todo fue bien. Que sepamos no hay lesiones, la maniobra se vio hermosa, la mesa se rompió correctamente…

“Muchachos, estaba aterrorizada (risas). No, no estaba aterrorizada en el momento. Estaba aterrorizada de subir allí mientras practicábamos, subí (a la jaula) porque quería ver la altura. Y mis palmas estaban sudorosas, las rodillas débiles, los brazos espaguetis (risas). Ya no había vómito en mi suéter, pero cuando tienes el sentimiento y la energía de la multitud, siento que todo es posible. Son las personas las que te hacen sentir como una superheroína y entonces te conviertes en un superhéroe. Y que Dios bendiga a Dakota Kai e IYO SKY, ¡estoy segura de que se sienten mucho peor que yo!”.

