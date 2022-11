Triple H cambió la tradición de Survivor Series en la edición de 2022 del evento premium dejando atrás las luchas clásicas de relevos para traer de vuelta los WarGames con dos luchas, una varonil y otra femenil, para contento de todos los fanáticos de WWE. No obstante, quizá no sea hasta en 2023. O 2024. El jefe creativo de la compañía no le pone fecha pero sí adelanta que volver a realizar combates de equipos entre marcas como en el pasado no está descartado. Lo explicaba en la conferencia de medios después del show de anoche, cuyos «juegos de guerra» fueron lo mejor de todo.

► Las luchas de relevos de Survivor Series podrían volver

«No creo que hayamos terminado con nada. Creo que cuando lo miramos junto como un todo, se trata de lo que es mejor para nuestros fanáticos en este momento. A veces las cosas necesitan un descanso por un tiempo.,a veces lo traes de vuelta más tarde y es icónico y es: ‘Oh, Dios mío, van a volver a eso’.

«Entonces, decir que nunca volverá a suceder es incorrecto. Todos decidimos que era el año adecuado para refrescar un poco el concepto. O las luchas de equipos 5 contra 5 o tal vez incluso Raw contra SmackDown estaban un poco gastadas y necesitaban una actualización. Al final del día, estamos tratando de brindarles a todos el mejor entretenimiento posible«.

Survivor Series WarGames fue el último evento premium de WWE en 2022 y es justo decir que despide el año de la mejor manera.

¿Os gustan las luchas de relevos de Survivor Series o preferís WarGames?