Tal vez por suponer la esposa de Seth Rollins, rival de Logan Paul en WrestleMania 39, Becky Lynch fue preguntada bajo entrevista con E! The Rundown acerca de qué parecer guarda hacia la incursión de las celebridades en la lucha libre.

«No me encanta. ¿Qué está haciendo, dos o tres combates al año? Yo trabajo 52 semanas al año. Llevo a mi bebé a la carretera. ¿Sabes lo preocupante que es? ¿Sabes el esfuerzo que requiere hacer esas 52 semanas al año? Porque me encanta esto y porque tenemos que hacer que las ciudades y los fanáticos vengan a vernos todas las semanas, tres, cuatro, cinco veces por semana. Hacemos las ciudades y hacemos eso. Que venga y le den los grandes combates y los grandes estadios cuando no ha puesto el trabajo no me encanta».