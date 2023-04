¿Qué se considera un evento de lucha libre profesional demasiado largo? ¿Los que superan las tres o cuatro horas? También habría que tener en cuenta cuán entretenidos y qué calidad ofrecen, pues ello influye en lo extensos que se pueden hacer para los fanáticos. Para MJF, se exceden cuando superan las nueve luchas. Así lo señalaba el Campeón Mundial de Peso Completo AEW en un reciente tweet que acabó eliminando. Entendemos que lo hizo porque hablaba de suicidarse, aunque en obvio tono de broma.

> A MJF no le gustan los shows largos

“Prefiero ponerme una pistola en la boca antes de que ver un show con más de nueve combates. Nueve es perfecto”.

O quizá lo borró, aunque nunca le ha importado lo que piensen en su compañía, al darse cuenta de que si bien Revolution tuvo justamente nueve luchas, el anterior pay-per-view, Full Gear, tuvo trece. Y previamente, All Out se fue hasta las quince. De la misma manera, ROH Supercard of Honor tuvo doce. Mientras tanto, otros recientes como WrestleMania 39, dividió su primera noche en ocho y la segunda en siete, y NJPW Sakura Genesis 2023, tuvo nueve. Y si continuamos mirando AEW, Forbidden Door tuvo trece, como Double or Nothing.

¿Puede que MJF esté buscando que su empresa reduzca un poco sus shows? Porque realmente no es ninguna crítica a otras ya que, como vemos, están dentro del parámetro que él considera para no ponerse una pistola en la boca. El próximo PPV de AEW será Double or Nothing y todavía no se conoce ninguna lucha que va a formar su cartel. Pero veremos qué sucede mañana en Dynamite. Aunque todavía queda bastante pues no se va a celebrar hasta el 28 de mayo. Será en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

¿Qué consideras un show demasiado largo?