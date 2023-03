Logan y Jake Paul llevan unos cuantos años siendo famosos y con el tiempo no han hecho más que ir hacia arriba. Empezando por YouTube y las redes sociales, siendo influencers, empresarios, pasando luego al boxeo, a la lucha libre profesional… Ahora mismo están en lo más alto y no parece que sea su techo. Siempre generando todo tipo de opiniones. Hay quienes los aman y hay quienes los odian. Ahora sabemos donde se encuentra Becky Lynch en esa diatriba. O donde se encontraba antes de que el mayor de los hermanos llegara a la WWE.

> Becky Lynch habla de Logan y Jake Paul

Y es que en E! The Rundown, le preguntaron recientemente si era fan de Logan antes de que se convirtiera en una Superestrella:

“Dios No. No. No sabía quiénes eran estos hermanos Paul hasta que comenzaron a hacer boxeo y pensé, ¿por qué la gente ama a estas personas?“.

De la misma manera, estuvo hablando de qué le parece que las celebridades se conviertan en luchadores:

“No me encanta. ¿Qué está haciendo, dos o tres combates al año? Yo trabajo 52 semanas al año. Llevo a mi bebé a la carretera. Sabes lo preocupante que es. Sabes el esfuerzo que toma. Para hacer esas 52 semanas al año porque me encanta esto y porque tenemos que hacer que las ciudades y los fanáticos vengan a vernos todas las semanas, tres, cuatro, cinco veces por semana. Hacemos las ciudades y hacemos eso. Que venga y le den los grandes combates y los grandes estadios cuando no ha puesto el trabajo no me encanta“.

Logan Paul enfrentará al esposo de Becky Lynch, Seth Rollins, el sábado en la primera noche de WrestleMania 39. Todavía no se sabe si Jake Paul entrará a la WWE.

