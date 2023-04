WWE habría cancelado una lucha de Matt Riddle antes de Raw

WWE tuvo que cambiar muchas cosas sobre RAW esta semana, y no tuvo nada que ver con Vince McMahon. Los fanáticos vieron un espectáculo que cambió en gran medida debido a problemas de viaje para muchas superestrellas de la WWE, algunas de las cuales llegaron tarde y otras ni siquiera alcanzaron a presentarse.

► Matt Riddle iba a luchar contra The Miz

Matt Riddle fue uno de los que llegó tarde al espectáculo de este lunes, junto con Sami Zayn. El dúo hizo su aparición en los minutos finales del programa para ayudar a Kevin Owens, quien estaba recibiendo una paliza por parte de The Bloodline luego de que cayera en su combate contra Solo Sikoa.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer explicó que WWE había cancelado un combate programado de Matt Riddle contra The Miz, pero no por el problema de viajes que experimentaron las Superstrellas. Agregó que The Miz no iba a estar en el programa, por lo que la lucha simplemente no se dio.

“Ese encuentro fue cancelado, no teniendo nada que ver con los viajes. Porque Miz no estaba allí. En realidad, eso se canceló antes de los problemas de viaje”.

Meltzer indicó que la lucha de Matt Riddle contra The Miz “fue desechada por alguna razón ayer”, y aunque Riddle hubiera llegado a tiempo al programa, ya parecía previsto que este encuentro no se iba a dar. Habrá que ver si este cambio fue obra de Vince McMahon o no. En todo caso, se dice que la influencia de este último no fue tan trascendental como la del programa del lunes pasado, el cual fue ampliamente criticado.