Liv Morgan pidió a Raquel Rodríguez que no la traicione

En el reciente Monday Night Raw, Becky Lynch y Trish Stratus se enfrentaron ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez en un duelo donde el Campeonato Femenil de Parejas estaba en juego. El combate fue bueno y bastante prolongado, y al final, la pareja retadora se llevó el triunfo luego de que Liv Morgan le aplicara una enredadera a Trish Stratus, quien tuvo que reemplazar a Lita porque minutos antes del encuentro había sido atacada por alguien desconocido.

El drama alrededor del combate por el Campeonato Femenil de Parejas WWE no quedó allí, ya que luego del encuentro, y mientras las nuevas monarcas celebraban, Trish Stratus atacó a Becky Lynch, convirtiéndose en ruda y alimentando las sospechas en torno a que ella pudo ser la atacante de Lita tras bastidores.

► Liv Morgan y Raquel Rodríguez celebran su primer título como equipos

Liv Morgan es sin duda una de las superestrellas de la WWE más queridas en la compañía en este momento y muchos celebran su nuevo logro. Tras los eventos ocurridos en el reciente Monday Night Raw, la ex Campeona SmackDown tuvo un pedido para su compañera de equipo.

Durante una entrevista exclusiva con WWE luego de ganar los títulos, Liv Morgan y Raquel Rodríguez, visiblemente emocionadas, comentaron sobre su reciente victoria, y la primera finalmente procedió a rogarle a su compañera de equipo que no la traicionara como lo han hecho sus ex compañeros de equipo en el pasado.

“¿Sabes cuántas veces me han traicionado en parejas? Dios mío, amiga, no me traiciones. No te atrevas.

Habrá que esperar y ver cómo será el reinado de Liv Morgan y Raquel Rodríguez en las próximas semanas, pero ambas se llevarán los títulos a SmackDown, donde pertenecen, y podrían haber varios equipos en la mira que pueden ser posibles retadoras, como por ejemplo, Ronda Rousey y Shayna Baszler.