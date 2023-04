El 27 de agosto de 2023, All Elite Wrestling viajará a Londres para celebrar el evento pay-per-view AEW All In en el Estadio de Wembley. Sin conocer ninguna de las luchas que formarán el cartel, se ha convertido ya en una fecha marcada por todos los fans no solo de la compañía sino de la lucha libre profesional. Será además el primer show luchístico realizado nunca en la historia de la versión actual de dicho escenario, pues WWE SummerSlam 1992 fue en la antigua. ¿Qué nos deparará esta noche de encordados?

> “AEW All In es más grande que la lucha libre”

En cuatro meses lo sabremos. Antes, continuamos con declaraciones de Eric Bischoff sobre esta próxima velada. Unos días atrás, predecía que All In superará a Clash at the Castle: «Pienso que es un buen movimiento. Intuyo, y no me arriesgo, que les va ir muy bien en Reino Unido. Así que creo que es un movimiento inteligente. Pienso que supondrá un gran, gran espaldarazo en cuanto distribución internacional. Creo que AEW superará eso [Clash at the Castle]. Pienso que el efecto novedad jugará a su favor».

Entonces, apuntaba también: «¿Creo que cambiará el panorama para siempre? Creo que eso es exagerado y una gilipollez». Y quizá no lo haga pero el mismo Bischoff señala en 83 Weeks que será un evento más grande que la misma lucha libre profesional.

“Creo que a AEW le irá extremadamente bien… Han estado escuchando sobre AEW durante cuatro años, obteniendo partes de él como sea que lo obtengan, pero ahora que ese espectáculo llegue a Wembley… va a ser todo un evento.

“Es más grande que la lucha libre. Es un evento cultural y sospecho que le irá muy bien”.

¿Estás de acuerdo con Eric Bischoff?