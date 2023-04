Becky Lynch anuncia que no estará en WWE Raw

A falta de unas cuantas horas para que de comienzo el nuevo episodio de Monday Night Raw, que dará continuación a los preparativos para Backlash 2023, Becky Lynch anuncia que no estará presente. No había sido anunciada para el programa, pero al mismo tiempo tampoco era necesario teniendo en cuenta que es un rostro habitual de la televisión así como una de las Superestrellas más esperadas por los fanáticos que acuden a las arenas así como que prenden la televisión. Pero en esta ocasión no verán a Big Time Becks en la marca roja.

> Becky Lynch no estará en Raw

I won’t be coming to Raw today. — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) April 17, 2023

“No acudiré hoy a Raw“.

De momento, solo podemos especular con el motivo de la ausencia de la luchadora irlandesa. Esperamos que todo esté bien con ella y con su familia, aunque realmente no tenemos niguna información, cuando tan solo hace unos minutos, mientras se escriben estas líneas, que hizo la publicación en redes sociales.

Cabe mencionarse que Becky Lynch está en una situación bastante interesante en estos momentos pues acaba de perder el Campeonato Femenil de Parejas WWE y probablemente no buscará recuperarlo dado que su compañera, Lita, se ha alejado una vez más de la compañía hasta su siguiente regreso. ¿Qué pasará con Big Time Becks?

