Bayley: “Voy a estar en WrestleMania como sea”

Bayley no pudo conseguir su pase a Elimination Chamber, donde buscaría convertirse en la retadora por el Campeonato de RAW; sin embargo, la integrante de Damange CRTL no pierde la esperanza y espera estar en WrestleMania.

En las dos últimas WrestleManias, Bayley no ha estado presente por una lesión, por lo que ahora tiene como misión regresar a la actividad en el evento magno de WWE.

I haven’t competed in the last two Wrestlemanias. Last year, I had no control of due to injury. But I will never forget the feeling of not having a match on WM 37, and I will never let that happen again. I’m going to Hollywood one way or another!!!!!!!!!! pic.twitter.com/gRyamrsOcn

— Bayley (@itsBayleyWWE) February 16, 2023