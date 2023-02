Son ardientes rivales pero Bianca Belair reconoce lo que Bayley ha hecho en la WWE. Ya se puede decir que es una de las luchadoras más importantes de la historia de la compañía. Y aún así la Campeona Raw considera que no recibe el crédito que merece como una de las Horsewomen, la facción que nunca fue tal que “The Role Model” tenía con Charlotte Flair, Sasha Banks y Becky Lynch. ¿Y puede que realmente se la valore como la número cuatro si se hace una lista con ellas?

► Bianca Belair reivindica a Bayley

“Amo a Bayley. Siento que es una de las Cuatro Jinetes que no recibe tanto crédito como debería. Ella hace tanto que no es para ella misma. Cualquiera con la que se sube al ring, saca lo mejor de ellas y eso es lo que hizo por mí. Recuerdo nuestra lucha de Last Woman Standing en particular. Estuve viendo muchos otros combate de Last Woman, Last Man Standing y tienes tus lugares en la mesa y tienes tus lugares en la escalera y tus lugares en la silla. Solo queríamos hacerlo lo más creativo posible y diferente.

“Siempre hemos podido hacer eso porque Bayley es increíble físicamente en el ring, pero cuando se trata mentalmente, su mente creativa es increíble. Pudimos crear algunos momentos increíbles e icónicos en ese combate de Last Woman Standing como el carrito de golf. Por ejemplo, estamos en Arabia Saudita y hay mujeres conduciendo carritos de golf. Eso no sucede todo el tiempo. Fue genial crear estos momentos divertidos y únicos para estos combate. El combate de escalera también, ese era nuestro objetivo. Bayley es una de mis competidoras favoritas para enfrentarme”.

¿Estás de acuerdo con Bianca Belair?