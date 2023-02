Dariush: “Volkanovski confirmó lo que le falta a Makhachev”

A Beneil Dariush le gustó lo que vio el sábado por la noche, pero tal vez no tanto como a la mayoría. Los fanáticos de las peleas se echaron a perder con UFC 284 , cuando Islam Makhachev chocó con Alexander Volkanovski en una súper pelea de campeón contra campeón que dejó a los fanáticos con ganas de ver más.

Volkanovski, quien subió a las 155 libras con la esperanza de convertirse en campeón de dos divisiones de la UFC, le dio a Makhachev su batalla más dura, llevándolo a una decisión que ganó Makhachev .

A pesar de la victoria, fue una pelea muy reñida que dejó a muchos pensando que Makhachev había perdido. Dariush (22-4-1 MMA, 16-4-1 UFC), quien espera pelear por el título de peso ligero de UFC, disfrutó mucho de algunas de las cosas que salieron a la luz.

“Empiezas a ver agujeros en sus juegos que tal vez ni siquiera estén ahí. Solo estás viendo estos agujeros porque estos hombres inhumanos están chocando, estos grandes luchadores chocan, así que empiezas a ver estas cosas”.

“Pensé que era una gran pelea desde ambas perspectivas. Volkanovski simplemente confirmó mis creencias porque realmente no tenía ninguna cinta sobre él además de la pelea de Tsarukyan, pero Volkanovski pudo confirmar mis creencias sobre lo que pensaba que le faltaba a su juego y qué podía aprovechar exactamente”.

Pero fue en ambos sentidos. Aunque Dariush no planea bajar al peso pluma y competir por un cinturón allí, también se dio cuenta de algunas cosas que Volksnovski estaba haciendo.

“Lo que me sorprendió, y lo que vi, fue que Volkanovski levantó la barbilla mucho más de lo que esperaba”, dijo Dariush. “Llevaba la barbilla en alto cuando terminaba muchos de estos combos. Así que vi algunas cosas nuevas en el juego de Volkanovski que no vi en otras peleas. Así que eso es lo que vi”.

La pelea entre Makhachev y Volkanovski también fue importante desde el punto de vista libra por libra. Fue el No. 2 frente al No. 1 en las clasificaciones oficiales de UFC.

Dariush cree que en realidad es el número 1, pero no ha tenido la oportunidad de demostrarlo.

“Pensé que ambos eran geniales”, dijo Dariush. “Una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, se sintió así. Estos son muy buenos luchadores. Algunos podrían decir No. 1 y No. 2. La única razón por la que no digo eso es porque creo que soy el mejor del mundo. Así que son algunos de los mejores luchadores que se enfrentan entre sí”.