Erin Blanchfield opina sobre el cambio de oponente

Erin Blanchfield no está tan afectada por el cambio de aviso tardío a su primer oponente en el evento principal de UFC.

El sábado pasado, la empresa anunció que Blanchfield (10-1 MMA, 4-0 UFC) se enfrentará a la ex campeona femenil de peso paja de UFC Jessica Andrade (24-9 MMA, 15-7 UFC) luego de que al equipo de la oponente original Taila Santos se le negaran las visas. . La pelea encabeza UFC Fight Night 219 , que se lleva a cabo el sábado en el UFC Apex.

El nuevo enfrentamiento hizo que muchos expertos y fanáticos teorizaran si el nuevo enfrentamiento era más difícil o si había más en juego. Blanchfield no se involucró en esa conversación, interna o externa.

“Todo el mundo es duro, así que realmente no me importa. Estaba feliz de tener una pelea. Sé que mucha gente ha estado diciendo eso, supongo que porque Andrade tiene mucha experiencia en UFC. Ella tiene muchas más peleas que yo o Taila. Creo que esa es la única razón por la cual. Ella es súper dura. Ella es diferente a Taila. Pero no creo que sea necesariamente una pelea más grande en cuanto a habilidades. Creo que podría ser más grande para las personas que conocen a Andrade”.

¿Lucha más fácil o más dura? ¿Oportunidad más grande o oportunidad más pequeña? Esas preguntas están en debate. Sin embargo, lo que es indiscutible, dijo Blanchfield, es la diferencia de estilos que presentan Andrade y Santos.

“Creo que son tipos de cuerpo diferentes, estilos un poco diferentes. Es solo adaptarse a eso. Andrade también tiene que adaptarse a mí. Andrade acaba de pelear y ella no sabía que estaba peleando conmigo hasta hace una semana. Ambos tenemos que hacer algunos ajustes, así que creo que estamos en igualdad de condiciones con eso”.

Blanchfield, de 23 años, es uno de los prospectos más promocionados en todo el MMA. Ella compitió más recientemente en noviembre cuando rápidamente se deshizo de Molly McCann en UFC 281 .

Tanto los enfrentamientos de Santos como los de Andrade representaron una cosa: ahora está peleando contra el escalón más alto de la división de peso mosca femenil. Si gana, Blanchfield probablemente estará en la lista corta de posibles retadoras al título para el ganador de la campeona Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso , que tendrá lugar el 4 de marzo en UFC 285 . Una vez más, Blanchfield se centra más en hacer que en predecir.

“Sé que (una oportunidad por el título) definitivamente es posible, pero solo estoy tratando de mantener a Jessica en mi mente primero, porque sé que si no gano eso, todo lo demás no vendrá. Voy a mantener eso primero y tener las cinco rondas definitivamente es beneficioso si eso sucede a continuación. Pero esta pelea el sábado primero.

“… Realmente no me importa de ninguna manera. Sé lo que significa ganar esta pelea. Si lo siguiente es pelear por un título, lo haré. Si quieren que luche contra alguien más, lo haré también. Solo me estoy enfocando en ganar esta pelea el sábado y sé que lo que venga después será bueno”.