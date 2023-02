Roman Reigns cumplió 900 días como Campeón

Pocos luchadores han podido lograr lo que ha logrado Roman Reigns en estos últimos años. Desde que ganó el Campeonato Universal WWE en el 2020, ha sido una fuerza a tener en cuenta, y no ha sido derrotado limpiamente desde el 2019. El Jefe Tribal consolidó su legado cuando derrotó a Brock Lesnar por el Campeonato WWE en WrestleMania 38 y se apresta a encarar la edición de este año aún como el máximo monarca de la compañía.

El año pasado, Roman Reigns celebró dos años como Campeón Universal y, a puertas de Elimination Chamber, ha alcanzado otro hito en su carrera, ya que acaba de superar los 900 días con el referido título. WWE quiso conmemorar este importante hecho y el Jefe Tribal también recurrió a su cuenta de Twitter para asegurarse de que todos estaban “advertidos” de que esto iba a suceder.

I told you over 900 days ago this would happen.. #GreatnessAmongstYou ☝🏽🩸 https://t.co/FaUVwxx8ss

— Roman Reigns (@WWERomanReigns) February 16, 2023