Bayley quiere ser productora luego de retirarse

Bayley ha logrado casi todo lo que se puede lograr como estrella de la WWE desde que se unió a la compañía hace 13 años. Además de conquistar varios títulos tanto en NXT como en el elenco principal, ha ganado el Royal Rumble, Money In The Bank y es campeona de Grand Slam.

► Bayley quiere seguir trabajando en la industria tras su retiro

En el podcast «Six Feet Under» de The Undertaker, Bayley expresó su interés en convertirse en productora de la WWE una vez que decida retirarse como luchadora activa, aunque admite que aprender a desempeñar el trabajo no es fácil, y tampoco descarta la idea de ser entrenadora.

«Creativamente no sé si estaría en la sala de guionistas ni en algo parecido, pero quizás produciendo; lo disfrutaría. Lo he hecho varias veces. He producido material en ‘NXT’. Es muy difícil y no sé si sería un buen productor ahora mismo. Me veo más como entrenadora, o si abriera una escuela y entrenara y esas cosas, es muy diferente a producir. Pero luego, cuando pienso, vale, por mucho que siga luchando, todavía hay chicas a las que quiero ver crecer en su carrera… Así que he pensado, vale, tal vez debería intentar aprender a hacerlo mejor para poder estar presente y formar parte de ello, simplemente usando otra función.»

Hoy en día, exluchadores como Molly Holly, Bobby Roode y Jason Jordan se han convertido en productores tras bastidores, al igual que otros luchadores en activo como Pete Dunne o Candice LeRae. Bayley no tiene planes para retirarse en el corto plazo, pero ciertamente ya está pensando en su futuro, y este es el seguir atada a la industria que tanto ama.