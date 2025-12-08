Association les Professionals du Catch (APC) celebró este pasado domingo 7 de diciembre su decimotercer evento del año, una nueva edición de Winter Shock, desde el Studio Jenny en París (Francia).

Como gran estelar anunciado, Kuro puso sobre la mesa el Campeonato APC ante Man Like DeReiss (actual Campeón Mundial PROGRESS) y Lio Rush, omnipresente en la escena europea y de nuevo en busca del máximo oro de la casa gala, tras fracasar el pasado año frente a Thiago Montero durante el show Apocalypse VII.

Otros foráneos no habituales engrosaron el cartel de Winter Shock. Mientras Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) buscaron el título de parejas de la promotora portado por Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti), Session Moth Martina se enfrentó a Céline Faery.

Además, hubo choque entre La Tactique y antiguos integrantes de esta facción, con Thiago Montero, AD Leonis y Griff yendo contra Erin Ordo, Nate Prince y Josh T; JGU (actual Campeona Evolution APC) se midió a Cory Zero; mentor y pupilo, Joseph Fenech Jr. y Mecca, ajustaron cuentas y la vieja guardia de APC, Niouks (Ravage y La Krass), unieron fuerzas con Renzo Rose para frenar el avance de la nueva generación, representada por Ricky Sosa y Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce).

APC Winter Shock 2025 pudo verse en directo de forma gratuita a través del canal de YouTube de la empresa.

► El nuevo invierno

Ricky Sosa y Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) derrotaron a Niouks (Ravage y La Krass) y Renzo Rose . La nueva generación de APC pisó fuerte aquí y puso en su sitio a los añejos. Especial protagonismo para Starboyz, a los que se les concedió margen en una de las luchas más importantes de sus noveles carreras (irónicamente, siendo entrenados por Ravage en la escuela de APC), aunque una vez más Sosa fue el que puso el mejor factor «in-ring», y él ejecutó la cuenta de tres, sobre Krass, tras un espectacular Blue Thunder Bomb. Rose, sorprendentemente, no quiso dejar el combate y se mantuvo hasta el final; cosa que no habría lucido extraña.

. La nueva generación de APC pisó fuerte aquí y puso en su sitio a los añejos. Especial protagonismo para Starboyz, a los que se les concedió margen en una de las luchas más importantes de sus noveles carreras (irónicamente, siendo entrenados por Ravage en la escuela de APC), aunque una vez más Sosa fue el que puso el mejor factor «in-ring», y él ejecutó la cuenta de tres, sobre Krass, tras un espectacular Blue Thunder Bomb. Rose, sorprendentemente, no quiso dejar el combate y se mantuvo hasta el final; cosa que no habría lucido extraña. Céline Faery derrotó a Session Moth Martina . Con Faery me pasa un poco como con Riho: su tamaño y escasa musculatura hacen complicado que me crea algunas movidas que ejecuta. Este detalle y el hecho de que Martina no sea precisamente la más brillante compañera de baile lastraron un poco el enfrentamiento. En la última secuencia, Faery se valió de las cuerdas para consumar un toque de espaldas sobre Martina sin que la réferi (Daphne Cepeda) se diera cuenta, en un trampeo que sorprendió a todos. Faery se fue avergonzada, pese a que Martina, tras mostrar cierto enfado, reconoció su victoria.

. Con Faery me pasa un poco como con Riho: su tamaño y escasa musculatura hacen complicado que me crea algunas movidas que ejecuta. Este detalle y el hecho de que Martina no sea precisamente la más brillante compañera de baile lastraron un poco el enfrentamiento. En la última secuencia, Faery se valió de las cuerdas para consumar un toque de espaldas sobre Martina sin que la réferi (Daphne Cepeda) se diera cuenta, en un trampeo que sorprendió a todos. Faery se fue avergonzada, pese a que Martina, tras mostrar cierto enfado, reconoció su victoria. CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) derrotaron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) para retener el título . Muy buena exhibición aquí de los campeones ante uno de los estandartes de la lucha por parejas europea, Lykos Gym, quienes en esta ocasión se mostraron sin fisuras ni desavenencias, ambos en modo rudo. Gran «limbwork» sobre el brazo izquierdo de Eriti durante toda la lucha, en un golpe directo contra el quid narrativo del emparejamiento: demostrar que la técnica que caracterizaba a la lucha francesa décadas atrás ha revivido en la forma de Suplex Republik. Pero finalmente, fue Eriti el que hizo rendir a Lykos II con una variación del Kimura Lock. Así se cuenta una historia en apenas 13 minutos. Tras su victoria, Bolat y Eriti anunciaron que defenderán sus correas en el show de aniversario de APC (10 de enero) contra Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce), como homenaje a Evolution, la particular marca de desarrollo que tiene la promotora, de donde provienen los cuatro. Plausible decisión creativa.

. Muy buena exhibición aquí de los campeones ante uno de los estandartes de la lucha por parejas europea, Lykos Gym, quienes en esta ocasión se mostraron sin fisuras ni desavenencias, ambos en modo rudo. Gran «limbwork» sobre el brazo izquierdo de Eriti durante toda la lucha, en un golpe directo contra el quid narrativo del emparejamiento: demostrar que la técnica que caracterizaba a la lucha francesa décadas atrás ha revivido en la forma de Suplex Republik. Pero finalmente, fue Eriti el que hizo rendir a Lykos II con una variación del Kimura Lock. Así se cuenta una historia en apenas 13 minutos. Tras su victoria, Bolat y Eriti anunciaron que defenderán sus correas en el show de aniversario de APC (10 de enero) contra Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce), como homenaje a Evolution, la particular marca de desarrollo que tiene la promotora, de donde provienen los cuatro. Plausible decisión creativa. Joseph Fenech Jr. derrotó a Mecca por DQ . Una batalla psicológica la trazada aquí, con Fenech Jr. en promo previa tildando a Mecca de novato, actitud que reprodujo durante el duelo. Y el Campeón Supremo CAAC aguantó todo los ataques de Mecca sin sucumbir a la cuenta de tres, por lo que desesperado, «Big Dawg» tomó una silla de debajo del ring con la intención de golpearlo, pero instado por el público, rehusó hacerlo. Sin embargo, Fenech Jr. le dijo algo que lo sacó de quicio y acabó endosándole un señor sillazo que provocó la descalificación. En el poscombate tuvieron que intervenir los miembros del staff para separarlos. Personalmente, prefería la versión Senza Volto de Fenech Jr. La actual parece por momentos un «cosplay» de Roman Reigns, con atuendo similar al que el samoano portaba en su etapa como Shield y con un gesto calcado al de la etapa «Tribal Chief».

. Una batalla psicológica la trazada aquí, con Fenech Jr. en promo previa tildando a Mecca de novato, actitud que reprodujo durante el duelo. Y el Campeón Supremo CAAC aguantó todo los ataques de Mecca sin sucumbir a la cuenta de tres, por lo que desesperado, «Big Dawg» tomó una silla de debajo del ring con la intención de golpearlo, pero instado por el público, rehusó hacerlo. Sin embargo, Fenech Jr. le dijo algo que lo sacó de quicio y acabó endosándole un señor sillazo que provocó la descalificación. En el poscombate tuvieron que intervenir los miembros del staff para separarlos. Personalmente, prefería la versión Senza Volto de Fenech Jr. La actual parece por momentos un «cosplay» de Roman Reigns, con atuendo similar al que el samoano portaba en su etapa como Shield y con un gesto calcado al de la etapa «Tribal Chief». Reda, el anunciador, anunció, valga la redundancia, el evento Battle Star para el 15 febrero, con Dezmond Xavier como invitado especial. Además, confirmó que Andrade estará en el show de aniversario.

La Tactique (Thiago Montero, AD Leonis y Griff) derrotaron a Erin Ordo, Nate Prince y Josh T . Notable choque de tercias, todos los implicados supieron transmitir la inquina existente y apenas bajaron el ritmo durante casi media hora. Y el drama llegó en sus últimos compases: Leonis no quiso golpear con un objeto a Prince, y cuando la réferi lo sacaba del ring, Montero y Griff aprovecharon para defenestrar las partes pudendas de Prince, quien quedó a merced de la Hidden Blade de Montero y el pin. Al concluir, más drama: Leonis dejó La Tactique y Montero y Griff lo atacaron por ello, cuando instantes previos le dijeron que se marchara si así lo quería. Rudaaazos.

. Notable choque de tercias, todos los implicados supieron transmitir la inquina existente y apenas bajaron el ritmo durante casi media hora. Y el drama llegó en sus últimos compases: Leonis no quiso golpear con un objeto a Prince, y cuando la réferi lo sacaba del ring, Montero y Griff aprovecharon para defenestrar las partes pudendas de Prince, quien quedó a merced de la Hidden Blade de Montero y el pin. Al concluir, más drama: Leonis dejó La Tactique y Montero y Griff lo atacaron por ello, cuando instantes previos le dijeron que se marchara si así lo quería. Rudaaazos. JGU vs. Cory Zero acabó sin resultado . JGU, Campeona Evolution APC, y Zero, monarca de Fury All Women Pro Wrestling (promotora germana), querían dirimir cuál de las dos había tenido un mejor 2025. Todo prometía, pero a los dos minutos, Zero, un tanto abrumada por el ímpetu de JGU, le pidió que lucharan a cámara lenta. Y así lucharon durante varios minutos, con réferi, público y comentaristas acompañando la pantomima. Ya otra vez a 1.00x, no transcurrió mucho tiempo hasta que Céline Faery entró al ring y atacó a las contendientes, con especial hincapié en JGU, confirmando su «heel turn». Coitus interruptus.

. JGU, Campeona Evolution APC, y Zero, monarca de Fury All Women Pro Wrestling (promotora germana), querían dirimir cuál de las dos había tenido un mejor 2025. Todo prometía, pero a los dos minutos, Zero, un tanto abrumada por el ímpetu de JGU, le pidió que lucharan a cámara lenta. Y así lucharon durante varios minutos, con réferi, público y comentaristas acompañando la pantomima. Ya otra vez a 1.00x, no transcurrió mucho tiempo hasta que Céline Faery entró al ring y atacó a las contendientes, con especial hincapié en JGU, confirmando su «heel turn». Coitus interruptus. CAMPEONATO APC: Kuro (c) derrotó a Man Like DeReiss y Lio Rush para retener el título . Entre vídeo introductorio y entradas, los prolegómenos duraron casi un cuarto de hora. Se reencontraban Dereiss y Rush, luego de que el inglés defendiera dos veces ante el estadounidense el Campeonato Mundial PROGRESS (en PROGRESS Chapter 185 y en Wrestlefest 5 de Romanian Pro Wrestling), con el segundo otra vez bajo el «gimmick» de «Blackheart». Hubo buenas secuencias, aunque lo verdaderamente mollar sólo se dio cuando un golpe fortuito dejó a la réferi en brazos de Morfeo. DeReiss quiso sacar partido de la coyuntura y pateó en sus testículos a Rush. Kuro evitó pasar por lo mismo, pero seguidamente Lykos Gym invadieron el ring y atacaron al campeón, en connivencia con «The Lyrical Dragon». Sin embargo, ya despierta Daphne, Kuro se salió de una cuenta de tres que parecía cantada. DeReiss lo puso entonces en el Sharpshooter, Rush al mismo tiempo en un Crossface y «Mr. Hype» palmeó la lona… No tan deprisa. Daphne aclaró que era inviable, lógicamente, decretar dos ganadores, y ante la imposibilidad de concretar por qué llave de rendición sucumbió Kuro, la lucha se reinició. El ídolo local se repuso, sacó del ring a DeReiss y tras su Rainmaker cubrió a Rush. Los ardides empañaron la que podía haber sido una Triple Amenaza limpia de muchos quilates, aunque debo reconocer que todo estuvo bien ideado y al menos se intentó salir de lo típico.

. Entre vídeo introductorio y entradas, los prolegómenos duraron casi un cuarto de hora. Se reencontraban Dereiss y Rush, luego de que el inglés defendiera dos veces ante el estadounidense el Campeonato Mundial PROGRESS (en PROGRESS Chapter 185 y en Wrestlefest 5 de Romanian Pro Wrestling), con el segundo otra vez bajo el «gimmick» de «Blackheart». Hubo buenas secuencias, aunque lo verdaderamente mollar sólo se dio cuando un golpe fortuito dejó a la réferi en brazos de Morfeo. DeReiss quiso sacar partido de la coyuntura y pateó en sus testículos a Rush. Kuro evitó pasar por lo mismo, pero seguidamente Lykos Gym invadieron el ring y atacaron al campeón, en connivencia con «The Lyrical Dragon». Sin embargo, ya despierta Daphne, Kuro se salió de una cuenta de tres que parecía cantada. DeReiss lo puso entonces en el Sharpshooter, Rush al mismo tiempo en un Crossface y «Mr. Hype» palmeó la lona… No tan deprisa. Daphne aclaró que era inviable, lógicamente, decretar dos ganadores, y ante la imposibilidad de concretar por qué llave de rendición sucumbió Kuro, la lucha se reinició. El ídolo local se repuso, sacó del ring a DeReiss y tras su Rainmaker cubrió a Rush. Los ardides empañaron la que podía haber sido una Triple Amenaza limpia de muchos quilates, aunque debo reconocer que todo estuvo bien ideado y al menos se intentó salir de lo típico. En el epílogo, Kuro dio la mano a Rush, mientras DeReiss le respondió sacándole el dedo corazón.

⇒ Los combates multitudinarios sobresalieron por encima de los individuales, en especial con dos brillantes historias en forma de choque de duplas y choque de tercias que arrojan muy ilusionante perspectiva respecto al futuro de APC. Como puntos en contra, esos dos finales sin resultado propiamente dicho, la presencia de Session Moth Martina (talento cuyo exceso de exposición en el circuito me desconcierta) y un «main event» donde ocurrieron demasiadas cosas (aunque, reitero, no fuera un mal encuentro). Tal vez ya tenga una edad y mi capacidad de aguante se haya reducido, pero Winter Shock fue uno de los eventos más largos que recuerdo de APC (promotora que no acostumbra a extenderse mucho en sus veladas), y tal punto pesó. Un paso atrás respecto a New World.

6/10

There’s only one man, ONE MAN! who can control the crowd, @DEREISS_ and his name is Mr HYPE, @Kurothekidd.#APCWinterShock pic.twitter.com/Lkt9pr5IEG — AnthoTheKID – アンソザキッド (@AnthoTheKID) December 7, 2025