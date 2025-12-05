WWE SMACKDOWN 5 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | LA Knight vs. Gunther

WWE SMACKDOWN 5 DE DICIEMBRE 2025 .— La gran final del torneo Last Time is Now se celebrará este viernes. En ella veremos enfrentarse a LA Knight y Gunther en un mano a mano de pronóstico reservado. Uno de ellos dos obtendrá el honor de ser el último rival de John Cena antes de que se retire de la lucha profesional. Si bien LA Knight tiene experiencia y carisma, Gunther es una imparable fuerza de la naturaleza. ¿Quién obtendrá ese privilegiado lugar en la historia de WWE? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Moody Center, en Austin, Texas.

