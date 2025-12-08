WWE RAW 8 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE Raw 8 de diciembre 2025 | AJ Styles y Dragon Lee vs. War Raiders

Este lunes 8 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Jey Uso (***)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante Kofi Kingston y Xavier Woods (***)
  3. SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a Solo Sikoa (*** 1/2)
  4. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Rhea Ripley e Iyo Sky; sin ganadoras (*** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 8 de diciembre de 2025

Cobertura y resultados WWE Raw 8 de diciembre 2025 | AJ Styles y Dragon Lee vs. War Raiders
WWE Raw 8 de diciembre 2025.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The War Raiders (Erik y Ivar).
  • Rey Mysterio vs. Finn Balor
  • Presencia de Gunther

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 8 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: T-Mobile Center, Kansas City, Missouri.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
