WWE RAW 8 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 8 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Jey Uso (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante Kofi Kingston y Xavier Woods (***)
- SEMIFINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a Solo Sikoa (*** 1/2)
- Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Rhea Ripley e Iyo Sky; sin ganadoras (*** 1/2)
► Momentos clave:
- En la semifinal del torneo Last Time Is Now, Jey Uso fue derrotado por LA Knight. Jey dominó buena parte de la lucha pero cuando parecía que había asegurado la victoria tras una plancha, Knight lo atrapó con un amarre a espaldas y obtuvo la cuenta de tres.
- En la otra semifinal, Gunther y Solo Sikoa dieron una lucha llena de violencia que se intensificó cuando Talla Tonga intervino para ayudar a Solo, provocando confusión y caos. Sin embargo, Gunther tomó el control con su clásica agresividad. Luego de un intercambio de movimientos potentes, Gunther ejecutó un powerbomb devastador para asegurar la victoria y su pase a la final del torneo.
► Cartelera WWE RAW 8 de diciembre de 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee (c) vs. The War Raiders (Erik y Ivar).
- Rey Mysterio vs. Finn Balor
- Presencia de Gunther
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 8 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: T-Mobile Center, Kansas City, Missouri.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix