NXT DEADLINE 2025 .— El pasado mes de septiembre, en NXT No Mercy, Ricky Saints derrotó a Oba Femi, convirtiéndose en el nuevo Campeón NXT. Desde entonces Femi estuvo desaparecido, pero en el episodio del 11 de noviembre, tras una defensa exitosa de Saints ante Trick Williams, Femi regresó, encarándolo y reclamando su revancha. Saints aceptó defender el título en una revancha en Deadline. Durante la firma del contrato, la gerente general Ava anunció que el combate abriría el evento, marcando la primera vez que una lucha por el título de NXT arranca un PLE. ¿Podrá Saints refrendar su victoria sobre el imponente Femi? La acción de NXT se emite desde el Boeing Center at Tech Port, en San Antonio, Texas.

El cartel de NXT Deadline 2025 es:

NXT Deadline 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro