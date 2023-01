Estaba previsto que Bayley tuviera un mano a mano al estilo Steel Cage con Becky Lynch en el Raw 30. Sin embargo, Dakota Kai e IYO SKY entraron a la jaula antes de que el mismo diera comienzo para atacar a “Big Time Becks” e impedir que tal combate se llevara a cabo. Es una incógnita cómo va a continuar la rivalidad entre estas luchadoras pero es un hecho que lo hará. Y es de suponer que todas van a encontrarse en el Royal Rumble 2023. Pero antes, ¿por qué Damage CTRL hizo lo que hizo esta noche?

